Захарова: В Совбезе ООН не нашли мужества обсудить ситуацию в Керченском проливе

Москва выразила сожаление по поводу решения Совбеза ООН заблокировать предложенный Россией вопрос повестки о ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— К нашему огромному сожалению, члены СБ, как наш представитель сказал — не без влияния США и других западных государств, не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку, чтобы провести заседание Совета безопасности по повестке дня. А именно, если говорить нормальным языком, рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Как ранее писал Лайф, на экстренном заседании Совбез ООН отверг предложение Москвы обсудить нарушение границ России украинскими военными.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Вскоре все три судна задержали.

ФСБ опубликовала кадры допроса украинских моряков, которые признались в совершении провокации. Один из них заявил, что сознательно игнорировал требование российской стороны остановиться.