Учёные выяснили, чем опасны занятия американским футболом для детей

По их мнению, уменьшить число случаев столкновения спортсменов во время матча возможно, если изменить правила и сократить игровое время.

Учёные из Техаса заявили, что занятия американским футболом в раннем возрасте могут негативно сказаться на работе мозга. Результаты исследования были представлены на сайте Радиологического общества Северной Америки.

— Наше исследование демонстрирует, что один сезон, проведённый в контактном спорте, может повлиять на обрезку нейронных связей у юных футболистов. Обрезка — неотъемлемая часть развития мозга, — отметил один из исследователей.

Отмечается, что для эксперимента учёные отобрали 60 футболистов, которые ранее не получали сотрясений мозга. Их шлемы были оснащены системой телеметрии головы.

По итогам футбольного сезона учёные выяснили, что у игроков, имевших высокий уровень воздействия на голову, снизилась эффективность обрезки нейронных связей, что повлияло на скорость работы мозга.

По мнению исследователей, уменьшить число случаев столкновения спортсменов во время матча возможно, если изменить некоторые спортивные правила и сократить игровое время.