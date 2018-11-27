Аппарат NASA прислал первую фотографию Марса

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Аппарат NASA прислал первую фотографию Марса

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Фото: © Twitter / WIRED

Космический зонд NASA InSight, который осуществил посадку на поверхность Марса, прислал первый снимок на Землю.

Аппарат успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября в 22:54 по московскому времени. Сделано это было в районе нагорья Элизий. Об этом сообщает WIRED.

После этого сотрудники NASA сообщили, что была получена первая фотография. На ней можно увидеть горизонт Марса и частицы пыли.

Ранее Майк Пенс, вице-президент США, опубликовал поздравление в связи с успешной посадкой зонда. Вместе с этим он напомнил, что американские аппараты садятся на Марс уже в восьмой раз. Сам же зонд предназначен для того, чтобы изучить геологическое строение Марса.

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