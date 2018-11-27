Мексика потребовала у США провести расследование о применении оружия к мигрантам

Читайте также

Мексика потребовала у США провести расследование о применении оружия к мигрантам

151

Фото: © Twitter/David da Silva

Министр иностранных дел Мексики направил в Посольство США дипломатическую ноту, призвав расследовать инцидент с применением нелетального оружия против мигрантов 25 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее поступали сообщения о применении слезоточивого газа и резиновых пуль в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США.

Отмечается, что газовая атака последовала за попыткой мигрантов пересечь границу и проникнуть на территорию Сан-Диего. Правительство Мексики дало обещание депортировать тех мигрантов, которые предприняли попытку ворваться на территорию другого государства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×