В Лондоне фарфоровая ваза времён Николая I ушла с молотка почти за £2 млн

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В Лондоне фарфоровая ваза времён Николая I ушла с молотка почти за £2 млн

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Фото: © Pixabay/qimono

Фарфоровая ваза времён Николая I была продана на аукционе "Шедевры русского искусства" за 1,8 миллиона фунтов. Об этом сообщает сайт лондонского аукционного дома Christie's.

Сосуд украшен портретом австрийского императора Франца I. Ранее ваза находилась в одной из частных коллекций в Испании.

Помимо сосуда на аукционе также были проданы картины Айвазовского, Бакста и других российских художников. Всего в торгах поучаствовало около 250 человек, выручка Christie's составила 7,14 миллиона фунтов.

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