Захарова не исключила новых провокаций Киева после инцидента в Азовском море

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Захарова не исключила новых провокаций Киева после инцидента в Азовском море

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Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент в Керченском проливе может оказаться не последней провокацией со стороны Украины.

— Думаю, к сожалению, следующие разы тоже появятся, учитывая то, что происходит, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Захарова также подчеркнула, что Киев тщательно спланировал свою акцию у Керченского пролива: провёл информационную подготовку, применил методы силового устрашения, прибегнул к угрозам применения силы, а затем подключил дипломатические и международно-правовые ресурсы.

Как ранее сообщал Лайф, три судна ВМС Украины нарушили российскую границу и отправились в сторону Керченского пролива. Вскоре корабли задержали.

Моряки на допросе признались, что совершили провокацию и сознательно не реагировали на требования российской стороны остановиться.

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