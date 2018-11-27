Лукашевич сообщил о подготовке Киева к провокации с химоружием в Донбассе

Украинские вооружённые силы готовятся применить химическое оружие в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

— Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб, — сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Постпред добавил, что события в Керченском проливе подтверждают, что Киев нацелен на усиление напряжённости.

Лукашевич напомнил, что ВСУ уже стянули к линии соприкосновения зенитно-ракетные комплексы "Бук", С-300, а также РСЗО "Град" и "Ураган".

Кроме того, Украина сорвала разведение сил у станицы Луганской и ввела военных на участки разведения в Золотом и Петровском. И это не считая участившихся обстрелов населённых пунктов.

Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Их вскоре задержали. Моряки на допросе признались, что совершили провокацию и сознательно игнорировали требования российской стороны остановиться.