С белого на жёлтый. В Минтрансе предложили изменить цвет дорожной разметки

Минтранс посоветовал региональным властям сменить цвет дорожной разметки на жёлтый. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.
Соответствующие предложения главам регионов направил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов. Отмечается, что жёлтый цвет более заметен, чем белый.
В ведомстве заметили, что это лишь рекомендации, которые не носят обязательный характер. Практика наносить яркую дорожную разметку уже успешно применяется в ряде стран Центральной Европы и Скандинавии.
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