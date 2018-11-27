Бутина начала преподавать алгебру и йогу в американской тюрьме

Кроме того, по словам отца арестованной в США россиянки, она нашла и для себя возможность учиться.

Обвиняемая в "работе на иностранное правительство" на территории США 30-летняя россиянка Мария Бутина старается с пользой проводить время в тюрьме. Об этом "Известиям" рассказал отец девушки Валерий Бутин.

— У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она даёт уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом. Сама начала изучать итальянский язык, — сообщил он.

Бутин также добавил, что ко дню рождения, который его дочь встретила в тюрьме, ей вместе с сокамерницами "вроде как даже удалось испечь печенье".

Как ранее писал Лайф, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года по подозрению в шпионаже. Россия неоднократно направляла США ноту протеста по этому поводу.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что отношение к россиянке в тюрьме улучшилось после того, как её перевели на общий режим содержания.

В ноябре Бутина потребовала снять с неё все или хотя бы часть обвинений, мотивируя это тем, что в американских законах нет чёткого определения понятия "работа на иностранное правительство". Однако позже отозвала прошение.