Названы лучшие малые города России для путешественников с детьми

Суздаль во Владимирской области признан лучшим малым некурортным городом России для туристов, путешествующих с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Tvil.ru.

Отмечается, что в этом году туристы с маленькими попутчиками пребывали в малых городах от двух до пяти ночей и тратили на проживание до 1,9 тысячи рублей на человека в сутки.

В топ также вошли Великий Устюг, Олонец, Осташков и Переславль-Залесский. Самым дорогим для проживания городом признан Суздаль, самыми дешёвыми — Переславль-Залесский и Олонец.