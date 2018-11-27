Россияне рассказали о своём отношении к переезду в другую страну

Данные опроса говорят о том, что всё меньше граждан горят желанием куда-то уехать.

Лишь каждый десятый россиянин готов рассмотреть возможность эмигрировать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого холдингом "Ромир", пишет РИА "Новости".

Сообщается, что социологи опросили полторы тысячи граждан страны в возрасте от 18 лет.

— Подавляющее большинство россиян — 88% — заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Возможность переезда допустили только 12% респондентов, — сказано в исследовании.

При этом желающих уехать из России (27%) больше всего — среди жителей страны от 18 до 24 лет. А вот в числе тех, кому за 45, лишь 10% допустили возможность отправиться за границу насовсем.

Кроме того, у россиян спросили, с какой страной они связывают будущее своих детей. 83% ответили, что с Россией.

— Для сравнения, в 2000 году лишь половина россиян (51%) дала аналогичный ответ, а в 2015-м — уже 61%, — говорится в опросе.