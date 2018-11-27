Доходы Порошенко за год выросли почти в 12 раз

Президент Украины Пётр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые получил от фонда "Прайм эссетс кэпитал". Об этом сообщает портал "Украинские новости".

Таким образом, сумма доходов, зарегистрированных лидером Незалежной в этом году, составила 186,7 миллиона гривен. Это в 11 с половиной раз больше, чем в 2017 году.

С начала года Порошенко задекларировал 144,7 миллиона гривен от "Прайм эссетс кэпитал". Ещё 28,8 миллиона украинский лидер получил от Министерства финансов за отчуждение ценных бумаг и 800 тысяч — за продажу недвижимости.