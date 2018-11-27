Эксперты рассказали, как жителям мегаполисов избежать стрессов

По их мнению, нужно чаще выбираться на природу, периодически бывать в одиночестве, заниматься спортом и грамотно чередовать отдых с работой.

Учёные заявили, что жизнь в мегаполисе отрицательно сказывается на психическом здоровье горожан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Основными факторами, которые "сводят с ума" городских жителей, были названы трафик, большое количество людей в общественном транспорте и плохая экология. Эксперты составили список советов, которые помогут "выжить" в современном мегаполисе.

По мнению учёных, для того чтобы сохранить душевное спокойствие, жителю большого города необходимо чаще выбираться на природу, периодически бывать в одиночестве, заниматься спортом и грамотно чередовать отдых с работой.

Отмечается, что выполнение этих правил позволит чувствовать себя комфортно в условиях мегаполиса, а также поможет выплеснуть негативную энергию без ущерба окружающим.