В московских СИЗО ввели электронную очередь

Это сделали для того, чтобы адвокатам было легче встретиться со своими подзащитными.

В Федеральной службе исполнения наказаний России рассказали, как идёт борьба с очередями в следственных изоляторах, пишет ТАСС.

Ранее об этой проблеме заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, следователям и адвокатам часто слишком долго приходится ждать возможности увидеться с арестантами.

По данным ФСИН, в столичных СИЗО оборудовали уже 134 специальных следственных кабинета. В СИЗО-4, известном как "Медведь", под них переоборудуют ещё два десятка помещений.

При этом в "Матросской Тишине", "Бутырке" и "Медведе" для адвокатов и следователей открыли отдельные пропускные пункты.

Кроме того, в шести изоляторах начали работать экспресс-кабинеты для коротких встреч со следователями и защитниками. Для более долгих бесед во всех СИЗО Москвы (а их семь) подключили электронную очередь.

— Проход по электронной очереди начинается с девяти часов утра, среднее время ожидания составляет 15–20 минут, — рассказали во ФСИН.