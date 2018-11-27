Посольство РФ призвало США "обуздать подопечных" на Украине

Посольство РФ в США в связи с акциями у российских дипмиссий на Украине призвало Вашингтон "обуздать подопечных".
В заявлении посольства в "Фейсбуке" указывается, что российские дипломаты постоянно сталкиваются с агрессией на Украине.
— Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец, — говорится в сообщении.
Лайф писал, что в ночь на 26 ноября радикалы атаковали Посольство РФ в Киеве, забросав здание фаерами и дымовыми шашками. Также сообщалось, что около здания посольства сгорел автомобиль с российскими дипномерами. Кроме того, рядом со зданием Генконсульства РФ во Львове радикалы жгли шины. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал данную акцию безобразной.
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