В Китае объявили в розыск "самую красивую преступницу страны"

В Китае сотрудники полиции активно ищут подозреваемую в мошенничестве девушку. После того как её фото появилось в Сети, пользователи восхитились красотой находящейся в бегах китаянки.

La policía de #China publicó su foto y cientos de hombres la declararon inmediatamente la "criminal más bella"... https://t.co/sTtWWSADSb pic.twitter.com/EUcSyY8TWX — InformeSinBandera (@InfoSinBandera) 27 ноября 2018 г.

По информации South China Morning Post, девушка в составе преступной группировки обманом отнимала деньги в барах у посетителей. Свою деятельность молодые люди осуществляли в течение шести месяцев.

Как рассказал один из одноклассников подозреваемой, в школе она пользовалась бешеной популярностью у парней.

В свою очередь, пользователи соцсетей отметили, что благодаря своей внешности девушка могла бы стать хорошим блогером и зарабатывать деньги, не нарушая закон.