В Китае объявили в розыск "самую красивую преступницу страны"

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В Китае объявили в розыск "самую красивую преступницу страны"

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В Китае сотрудники полиции активно ищут подозреваемую в мошенничестве девушку. После того как её фото появилось в Сети, пользователи восхитились красотой находящейся в бегах китаянки.

По информации South China Morning Post, девушка в составе преступной группировки обманом отнимала деньги в барах у посетителей. Свою деятельность молодые люди осуществляли в течение шести месяцев.

Как рассказал один из одноклассников подозреваемой, в школе она пользовалась бешеной популярностью у парней.

В свою очередь, пользователи соцсетей отметили, что благодаря своей внешности девушка могла бы стать хорошим блогером и зарабатывать деньги, не нарушая закон.

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