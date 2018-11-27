Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли

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Трамп признался, что в молодости его часто сравнивали с Элвисом Пресли

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президента США Дональда Трампа в молодости часто сравнивали с Элвисом Пресли. Об этом американский лидер рассказал на выступлении перед сторонниками на родине короля рок-н-ролла в городе Тьюпело.

— Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом, — приводит слова Трампа издание Huffpost.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент США посмертно наградил Элвиса Пресли высшей наградой — президентской медалью Свободы.

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