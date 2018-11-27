В Греции журналисты проводят 24-часовую забастовку

Греческие журналисты решили провести 24-часовую забастовку, направленную против ущемления своих прав.

В акции принимают участие сотрудники всех СМИ, общественного телевидения, генерального секретариата по делам информации, пресс-служб ведомств.

В связи с забастовкой в Греции сутки не выходят выпуски новостей на радио и ТВ, а также не наполняется новым контентом большинство сайтов.

— Мы осуждаем продолжающиеся антинародные меры и обязательства по меморандуму с кредиторами, которые влияют на весь греческий народ и, в частности, на работников прессы, — указывается в заявлении профсоюзов сотрудников печати и СМИ Греции.

Также сообщается, что бастующие намерены обратить внимание на ограничение свободы печати в стране.