В МВФ отреагировали на введение военного положения на Украине

В организации заявили, что наблюдают за последними событиями и рассчитывают на "неотложную деэскалацию" текущей ситуации.

Международный валютный фонд будет продолжать сотрудничать с Украиной после введения военного положения. Об этом заявил постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман.

— Мы наблюдаем за последними событиями... и надеемся на неотложную деэскалацию ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений насчёт продолжения сотрудничества с Украиной в данной ситуации, — цитирует Люнгмана РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что три украинских корабля незаконно пересекли границу с РФ. Позже Киев пожаловался на якобы агрессивные действия со стороны российских пограничников. Верховная рада Украины утвердила введение военного положения на территории областей, расположенных на границе с Россией.