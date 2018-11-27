В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший

По предварительной информации правоохранительных органов, наезд не был совершён намеренно.

Водитель автомобиля наехал на пешеходов в районе Манхэттен (Нью-Йорк, США) в понедельник вечером, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали. Об этом информирует NBC.

По данным телеканала, инцидент произошёл в квартале Чайнатаун. На месте происшествия работает служба пожарной охраны мегаполиса.

По данным источников телеканала в полиции, по предварительным данным, наезд не был совершён намеренно. Предположительно, речь не идёт о действиях террориста.