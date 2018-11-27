Небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Специалисты обещают москвичам пониженное атмосферное давление и высокую влажность.

Сегодня в некоторых районах столицы ожидается незначительный снег. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, Москву ждёт небольшое похолодание — в городе температура будет от -2 до -4 градусов. Температура в области составит -1...-6 градусов. При этом ожидается западный ветер скоростью до семи метров в секунду.

Отмечается, что атмосферное давление будет чуть ниже нормы и достигнет 745 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 75–80%.