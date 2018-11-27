Небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Сегодня в некоторых районах столицы ожидается незначительный снег. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".
Согласно прогнозу синоптиков, Москву ждёт небольшое похолодание — в городе температура будет от -2 до -4 градусов. Температура в области составит -1...-6 градусов. При этом ожидается западный ветер скоростью до семи метров в секунду.
Отмечается, что атмосферное давление будет чуть ниже нормы и достигнет 745 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 75–80%.
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