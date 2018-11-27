In vino veritas. Эксперты рассказали, как выбрать хорошее вино

У каждого сорта есть собственные вкусовые и ароматические нюансы: например, в каберне совиньон преобладает тон чёрной смородины и паслёна.

Национальная система мониторинга качества ("Роскачество") выпустила рекомендации по выбору качественного вина и оптимальным условиям его хранения, а также рассказала, как правильно читать этикетку.

Как отмечается в сообщении, согласно российскому законодательству, сортовым вином считается образец, в котором не менее 85% одного сорта винограда. Самые распространённые сорта: каберне совиньон, совиньон блан, пино нуар, мерло, шардоне и рислинг. В России они также занимают наиболее крупные площади посадок из 89 тысяч гектаров. Производитель указывает сорт на маркировке бутылки.

— Потребитель может сделать индивидуальный выбор в пользу определённого сорта, если будет знать его вкусовые особенности, — подчёркивается в релизе. Отмечается, что у каждого сорта есть собственные вкусовые и ароматические нюансы. Так, например, в аромате каберне совиньон преобладает тон чёрной смородины и паслёна.

— Мерло чаще всего напоминает аромат вишни, красных фруктов и ягод. Пино нуар требует большого внимания винодела и может дарить широчайшую гамму тонких ягодных, фруктовых, животных оттенков, — уточняет "Роскачество".

Среди белых сортов самым ароматным в мире считается совиньон блан — оттенки крыжовника и листа смородины.

— Шардоне многолик — от зелёного яблока до тропических фруктов и сливочных нот в выдержанных винах. Рислинг, как и пино нуар, сорт прохладного климата и может быть очень лёгким, цветочным, а под жарким солнцем даёт больше фруктов и так называемые петрольные тона, — добавили в "Роскачестве".

Отмечается, что, кроме международных сортов, в России немало и своих собственных.

— Купажными винами обычно называют вина, произведённые из нескольких сортов ягод. Слово "терруар" на этикетке значит, что виноград для этого вина вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы. Называя вина "терруарными", производитель хочет подчеркнуть их особый стиль, принадлежность к определённой геоточке, — подчёркивается в сообщении.

Вина по содержанию сахара делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются "очень сухие" (брют и экстра-брют).

Специалисты предостерегают, что не для всех вин верно утверждение, что вино в процессе выдержки становится только лучше. По словам экспертов "Роскачества", лучше всего хранить бутылки лёжа, чтобы вино омывало пробку ,и она не рассыхалась. Для белых вин комфортной температурой является 11–12 градусов, для красных — чуть больше.