Жителю Байконура грозит до трёх лет тюрьмы за укус полицейского

25-летнего молодого человека привезли в участковый пункт полиции в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Байконура укусил сотрудника правоохранительных органов в участковом пункте полиции. Об этом сообщило агентство "Спутник".

Известно, что 25-летнего местного жителя привезли в участковый пункт в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы отомстить за своё задержание, правонарушитель напал на полицейского и укусил его за руку.

Теперь за своё деяние байконурец предстанет перед судом. По делу о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.