Начала задыхаться и упала в обморок. Солистку группы "Винтаж" госпитализировали

Уже больше недели Анна Плетнёва страдала от сильных приступов кашля, но не спешила обращаться к врачам.

Солистку группы "Винтаж" Анну Плетнёву экстренно госпитализировали. Как сообщает "7 дней", певица начала задыхаться, после чего упала в обморок.

В больнице у солистки диагностировали пневмонию. Она больше недели жаловалась на удушающие приступы кашля, но не спешила обращаться к врачу. Своё состояние певица попыталась улучшить при помощи лекарств, однако 26 ноября Плетнёвой стало хуже.

Не исключено, что солистка "Винтажа" будет в больнице несколько недель.