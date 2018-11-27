В Якутии уволят чиновника за организацию банкета на 1 млн рублей

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В Якутии уволят чиновника за организацию банкета на 1 млн рублей

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Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Выяснилось, что управделами городской администрации заключил контракт на организацию фуршета без ведома мэра.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволит руководителя управления делами городской администрации Максима Артемьева, который без ведома градоначальника оформил контракт на организацию банкета стоимостью миллион рублей.

О действиях Артемьева мэр Якутска узнала, когда ей в WhatsApp прислали сообщение о закупке городской администрацией услуг по организации питания на сумму один миллион рублей. В ходе служебного разбирательства выяснилось, что поручений о таких закупках Артемьев не получал ни от мэра, ни от её помощников, в результате чего было принято решение уволить его.

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Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение по ватсапу с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены. С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении «массовых гуляний» за счет бюджета. Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек

Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

— Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути, — написала Авксентьева в своём Instagram.

Она добавила, что контракты на организацию данного банкета были расторгнуты.

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