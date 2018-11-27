В Якутии уволят чиновника за организацию банкета на 1 млн рублей

Выяснилось, что управделами городской администрации заключил контракт на организацию фуршета без ведома мэра.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволит руководителя управления делами городской администрации Максима Артемьева, который без ведома градоначальника оформил контракт на организацию банкета стоимостью миллион рублей.

О действиях Артемьева мэр Якутска узнала, когда ей в WhatsApp прислали сообщение о закупке городской администрацией услуг по организации питания на сумму один миллион рублей. В ходе служебного разбирательства выяснилось, что поручений о таких закупках Артемьев не получал ни от мэра, ни от её помощников, в результате чего было принято решение уволить его.

— Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути, — написала Авксентьева в своём Instagram.

Она добавила, что контракты на организацию данного банкета были расторгнуты.