В Якутии уволят чиновника за организацию банкета на 1 млн рублей

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволит руководителя управления делами городской администрации Максима Артемьева, который без ведома градоначальника оформил контракт на организацию банкета стоимостью миллион рублей.
О действиях Артемьева мэр Якутска узнала, когда ей в WhatsApp прислали сообщение о закупке городской администрацией услуг по организации питания на сумму один миллион рублей. В ходе служебного разбирательства выяснилось, что поручений о таких закупках Артемьев не получал ни от мэра, ни от её помощников, в результате чего было принято решение уволить его.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение по ватсапу с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила. Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены. С тех пор, как я возглавила город, я не отдавала ни одного распоряжения о проведении «массовых гуляний» за счет бюджета. Неконтролируемую систему закупок надо менять. В составе окружной администрации действует 37 МКУ, каждое из которых осуществляет закупки самостоятельно. Дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек
— Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути, — написала Авксентьева в своём Instagram.
Она добавила, что контракты на организацию данного банкета были расторгнуты.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени