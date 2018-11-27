Мюллер обвинил Манафорта во лжи сотрудникам ФБР

Как заявили представители спецпрокурора, из-за данного нарушения обвинение освобождено от всех обязательств по сделке.

В офисе специального прокурора США Роберта Мюллера сообщили, что Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки со следствием. Отчёт был размещён в базе судебных документов округа Колумбия.

В отчёте сообщается, что Манафорт после подписания соглашения о признании вины солгал Федеральному бюро расследований США и офису Мюллера по нескольким вопросам, что является нарушением соглашения.

— Поскольку обвиняемый нарушил условия соглашения, нет причин откладывать его приговор, — сказали в офисе Мюллера.

В документе отмечается, что из-за нарушений обвинение освобождено от всех обязательств по сделке.

Согласно заявлению защиты, Манафорт считает, что "предоставил правду в попытке выполнить обязательства по сделке" и "не нарушал её условий".

Напомним, в августе 2016 года Пола Манафорта обвинили в незаконном получении денежных средств с 2007 по 2012 год, сговоре против США, бизнес-связях с Россией, отмывании денег и других правонарушениях.