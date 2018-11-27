Самолёт рейсом Орск — Москва экстренно сел в Казани

Воздушное судно авиакомпании "Икар", которое следовало по маршруту Орск — Москва, сегодня утром экстренно село в международном аэропорту Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы аэропорта.

— Самолёт, следовавший рейсом Орск — Шереметьево, экстренно приземлился в Казани в 04:54. На борту находились 76 пассажиров. Борт в данный момент в Казани, — пояснили в пресс-службе, затруднившись сообщить причину инцидента.