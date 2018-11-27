Агент Купер теперь президент. Звезда "Твин Пикса" сыграет Рузвельта

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Агент Купер теперь президент. Звезда "Твин Пикса" сыграет Рузвельта

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Кайл Маклахлен. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Американский актёр Кайл Маклахлен, известный по роли агента Купера в сериале "Твин Пикс", получил роль президента США Франклина Рузвельта.

Как сообщает THR, Маклахлен сыграет американского президента в сериале "Пересекая Атлантику", который расскажет о принцессе Марте Шведской. Рузвельт пригласил её посетить США. Во время визита она жила в Белом доме.

Марту Шведскую сыграет звезда сериала "Мост" София Хелин. Начало съёмок намечено на декабрь этого года.

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