Агент Купер теперь президент. Звезда "Твин Пикса" сыграет Рузвельта

Американский актёр Кайл Маклахлен, известный по роли агента Купера в сериале "Твин Пикс", получил роль президента США Франклина Рузвельта.

Как сообщает THR, Маклахлен сыграет американского президента в сериале "Пересекая Атлантику", который расскажет о принцессе Марте Шведской. Рузвельт пригласил её посетить США. Во время визита она жила в Белом доме.

Марту Шведскую сыграет звезда сериала "Мост" София Хелин. Начало съёмок намечено на декабрь этого года.