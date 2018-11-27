Пора загадывать желание. Два звездопада порадуют москвичей в декабре

Жители столицы смогут наблюдать пики двух метеорных потоков в декабре. В ночь на 14-е придётся максимум звездопада Геминиды, а в ночь на 22-е — Урсиды. Звездопад Геминиды станет одним из самых больших и зрелищных в уходящем году. Об этом говорится на сайте мэрии.

— В ночь с 13 на 14 декабря можно будет увидеть до 120 падающих звёзд в час. Помешать увидеть поток Геминиды, наравне с Персеидами и Орионидами входящий в "большую тройку" самых крупных звездопадов, сможет только большая облачность. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра, в это время погода в столице будет безоблачной и ясной, — отмечается в сообщении.

Звездопад можно будет увидеть невооружённым глазом. На небе он будет выглядеть как разлетающиеся светящиеся точки, оставляющие тонкие следы. Они станут видны уже спустя чуть более часа после захода солнца. Источник звездопада Геминиды располагается в созвездии Близнецов, и в отличие от большей части других метеорных потоков его образует не комета, а выбрасывающий звёздную пыль астероид Фаэтон.

Последний звездопад в этом году — Урсиды — произойдёт в ночь на 22 декабря. Ожидается до десяти метеоров в час. Помешать увидеть его сможет лишь полная Луна, которая взойдёт сразу после заката, погода же ожидается благоприятной. Урсиды образует комета Туттля, а своё название метеорный поток получил от Малой Медведицы, где он берёт своё начало.