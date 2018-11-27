Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

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Во Владимирской области школьный автобус столкнулся с грузовиком

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

На 3-м километре автодороги Бутылицы — Н. Николаевское Владимирской области столкнулись школьный автобус ПАЗ с грузовиком Mercedes. В результате ДТП пострадали трое детей, их с ушибами доставили в больницу. Об этом в экстренных службах сообщили РИА "Новости".

В общей сложности в автобусе было 11 детей. Тех, кто не пострадал, отвезли в школу на другом транспорте.

ДТП произошло, когда ПАЗ обгонял Mercedes с полуприцепом. Автобус врезался в грузовик.

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