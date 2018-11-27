"Вы всегда шли особым путём". Путин поздравил Гребенщикова с днём рождения

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"Вы всегда шли особым путём". Путин поздравил Гребенщикова с днём рождения

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Борис Гребенщиков. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием основателя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин пожелал музыканту здоровья, вдохновения, новых творческих планов и задумок.

— Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, — говорится в поздравительной телеграмме.

Основатель рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года. Музыкант является обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" за вклад в развитие музыкального искусства.

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