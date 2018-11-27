"Крымский кризис". Заложники киевских интриг

Военкор и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов — о неизвестных подробностях задержания украинских военных кораблей в Керченском проливе и о том, как "крымский кризис" отразился на обстановке на полуострове.

На подходе к Керченскому проливу очередь из десятков гражданских судов, над морем на небольшой высоте один за другим совершают манёвры сначала военные вертолёты, затем истребители. Обстановка накаляется и начинает больше напоминать зону боевых действий в Сирии, чем спокойный и вернувшийся четыре года назад в Россию полуостров Крым.

Движение по Керченскому проливу парализовано в результате опасных маневров трёх украинских военных судов: БАК "Бердянск", БАК "Никополь" и МБ "Яны Капу". Нарушив график пересечения пролива, они вторглись в территориальный воды России, а в ответ на призывы пограничников покинуть их привели имеющееся вооружение в боевую готовность — расчехлили артиллерийские орудия и подняли стволы на угол 45 градусов, что по законом флота означает изготовку к бою…

Для жителей Керчи, находящейся в непосредственной близости от зоны почти боевой эскалации, это были, пожалуй, самые тревожные и напряжённые двадцать четыре часа с весны 2014-го, когда российские войска и местное ополчение брали полуостров под контроль, для того чтобы защитить пророссийски настроенное население от новых киевских властей, очевидно собиравшихся навести в Крыму собственные порядки.

Впервые с 2014-го здесь снова по-настоящему запахло войной, только теперь провокаций ждали не от оголтелых боевиков "Правого сектора"* и сочувствующих Евромайдану украинских националистов самых разных мастей, а от кадровых военных, очевидно, получивших боевой приказ с самого верха.

Пиком морского противостояния, развернувшегося 26 ноября между кораблями подконтрольных Киеву ВМС и пограничной службы ФСБ России, стало боестолкновение, которое могло привести к необратимым для украинских военных последствиям. К счастью, жертв удалось избежать.

Наш сторожевой катер "Изумруд", прежде чем открыть огонь, несколько раз предупреждал нарушившие режим пересечения российской границы украинские корабли, однако те любые призывы решить сложившийся конфликт по регламенту проигнорировали. В результате наши пограничники вынуждены были применить силу. Если быть досконально пунктуальным, то ровно в 20:55 по московскому времени сторожевой катер "Изумруд" открыл стрельбу по украинскому БАК "Бердянск".

Уже через три минуты после атаки командир "Бердянска", до этого момента несколько часов подряд не выходивший на связь, появился в эфире и запросил помощь: трое из семи членов команды, находившихся на борту судна, получили ранения различной степени тяжести. Для того чтобы эвакуировать раненых и оказать им первую медицинскую помощь, нашим пограничникам понадобилось не больше восьми минут.

Источники в крымских силовых структурах сообщили Лайфу эксклюзивные подробности о характере ранений, которые получили украинские моряки в результате огневого контакта с нашим сторожевым катером "Изумруд". Из троих пострадавших наиболее тяжёлые травмы у двоих: одному из военных оторвало пальцы на руке, ещё одному сильно повредило ногу — осколки вошли в бедро, в результате чего случилась большая кровопотеря. Однако всех, кто получил ранения, оперативно доставили в керченскую городскую больницу и прооперировали.

Ещё одно уточнение — все ранения осколочные и получены от так называемой вторички. Сторожевой катер "Изумруд" открыл стрельбу именно по корпусу БАК "Бердянск", а не по членам команды. В результате попадания боеприпасов разлетевшиеся куски металлической обшивки зацепили находившихся на судне украинских военных — отсюда ранения.

На данный момент их жизни ничто не угрожает, моряки находятся под постоянным присмотром врачей в травматологическом отделении, реанимации не потребовалось. Во избежание любых внештатных ситуаций раненых украинских военных охраняют бойцы спецназа пограничной службы ФСБ.

О том, что провокационные манёвры кораблей, действовавших по приказу руководства ВМС Украины, были спланированы заранее и вариант захвата судов российскими пограничниками рассматривался провокаторами изначально, говорит тот факт, что практически у всей команды того же БАК "Бердянск" отсутствовали при себе какие-либо документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщают источники проекта WarGonzo, близкие к следствию.

Отметим, что у военных во всём мире принято не брать с собой документы только в том случае, если при выполнении боевого задания есть серьёзный риск попасть в плен. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что действия БАК "Бердянск", БАК "Никополь" и МБ "Яны Капу" ВМС Украины с момента выхода судов из порта приписки не предполагали мирную прогулку, целью которой была единственно переброска кораблей из одного порта в другой.

Командиры задержанных и отбуксированных в Керчь украинских кораблей в беседе со следователями подтверждают, что осознанно шли на конфликт и случившуюся эскалацию нельзя назвать недоразумением или случайностью.

— После пересечения государственной границы РФ визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ РФ, запросы по радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулемёты ДШК с боекомплектами, осознавал, что действия группировки кораблей ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер, — рассказал представителям ФСБ представившийся командиром воинской части 1728 Владимир Лесовой.

В результате провокации, организованной, очевидно, по прямому приказу киевских властей, двадцать четыре украинских военных, находившихся на кораблях БАК "Бердянск", БАК "Никополь" и МБ "Яны Капу", задержаны, доставлены в Керчь, и в ближайшее время будет решаться вопрос об их аресте. Всем им вменяют в вину незаконное пересечение российской границы.

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко использовал сложившуюся ситуацию в свою пользу, подписав указ о введении в отдельных областях Украины режима военного положения, который позволит ему, во-первых, иначе выстроить игру в грядущей президентской гонке (ни для кого не секрет, что позиции Порошенко далеки от лидирующих), а во-вторых, в очередной раз заручиться поддержкой (военной и финансовой) американских и европейских политиков, лоббирующих дальнейшее наращивание влияния НАТО у границ с Россией.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.