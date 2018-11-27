ВТБ обвинил украинские суды в рейдерском захвате "дочек" банка

В компании отмечают, что из-за действий судов надежды на сохранение бизнеса на Украине практически нет.

Украинские суды незаконно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, что парализует работу банка в этой стране. Об этом говорится в заявлении компании.

— Группа ВТБ оспорила это решение, но… политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми, — заявили в банке.

Компания добавляет, что из-за действий судов бизнес на Украине, скорее всего, придётся прекратить.

— На наш взгляд, вердикты украинских судов являются не чем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов, — заключили в ВТБ.

Ранее Апелляционный суд Киева по иску нескольких предприятий олигарха Игоря Коломойского арестовал акции "дочек" Сбербанка, Проминвестбанка и ВТБ. Сделано это было для исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с РФ "компенсации" за имущество в Крыму.