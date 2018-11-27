"Автономное вождение". Беспилотные автомобили в России получат специальный знак

Эксперимент поможет определить отношение всех участников дорожного движения к высокоавтоматизированному транспорту.

Беспилотные автомобили в России будут обозначать при помощи специального знака — литеры "А", который обозначает "Автономное вождение". Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе НТИ "Автонет".

— Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащён специальным знаком "А", что означает "Автономное вождение", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что знак полностью соответсвует требованиям ГОСТа. Получить его смогут все резиденты, однако их количество ограниченно. В скором времени его сделают общедоступным. Прототип знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum.

В ходе испытаний планируется определить экономическую модель использования беспилотников и понять дальнейшее развитие рынка. Параллельно с тестированием будет совершенствоваться технология высокоавтоматизированного транспорта. В частности, автомобилистам необходимо общаться не только между собой, но и контактировать с инфраструктурой.

Добавим, что тестирование пройдёт на дорогах Москвы и Татарстана. В "Автонете" надеются, что результаты эксперимента помогут уточнить нормативно-правовую базу в части требований, которые предъявляются к беспилотным автомобилям.