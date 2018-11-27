Ради эффектных фото. В Красноярске подростки подожгли одежду на друге

Потушить огонь удалось не сразу, даже несмотря на то что у молодых людей был огнетушитель.

Подростки подожгли одежду друга на ледовом катке "Рассвет" в Красноярске ради эффектных фото. Соответствующее видео появилось в паблике "Я живу в Красноярске" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечают очевидцы, инцидент произошёл в минувшие выходные. Потушить огонь получилось не сразу, даже несмотря на то что у подростков был огнетушитель. О состоянии подростка не сообщается.

Тем не менее, как сообщили в краевом управлении МВД, по данному факту начата проверка.