Банки пригрозили блокировать карты за необоснованные переводы от тысячи рублей

Эксперты считают, что так финансовые организации пытаются противостоять мошенничеству и нелегальным схемам.

Несколько российских банков стали требовать предоставления документов, которые подтверждают обоснованность денежных переводов. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на жалобы клиентов.

По данным газеты, такой запрос сотрудники кредитных организаций делали даже в том случае, когда речь шла о переводах между физлицами на сумму не более 1000 рублей.

При этом, как сообщает издание, иногда на подготовку бумаг отводилось три дня, а при невыполнении требований сотрудники банка грозили блокировкой.

По словам экспертов, так финансовые организации пытаются противостоять мошенничеству и нелегальным схемам.

В пресс-службе Центробанка России пояснили, что в таких случаях кредитная организация не имеет никаких оснований для блокировки и не должна требовать дополнительных документов. Всем, кто столкнулся с подобными проблемами, специалисты рекомендовали жаловаться в онлайн-приёмную ЦБ РФ.