Российский молодёжный симфонический оркестр даст свой первый публичный концерт

Во втором отделении музыкальный коллектив вместе с Денисом Мацуевым исполнит Третий фортепианный концерт Рахманинова.

Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, который был создан в этом году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкульта, сегодня даст свой первый публичный концерт. Музыканты выступят в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

— В первом публичном концерте прозвучат произведения, которые входили в программу наших концертов для молодёжи. Во втором отделении оркестр вместе с Денисом Мацуевым исполнит Третий фортепианный концерт Рахманинова. Выступления с выдающимися солистами являются одним из приоритетов образовательной программы Симфонической академии, — заявил гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов агентству ТАСС.

В программу также войдёт произведение, которое было написано специально для музыкального коллектива. Речь идёт о рапсодии на русские темы для симфонического оркестра "Кавалер и барышня" Александра Чайковского.

Добавим, что оркестр, созданный по программе "Национальный молодёжный симфонический оркестр — Симфоническая академия", уже принял участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума на сцене театра "Мариинский-2".

Программа "Национальный молодёжный симфонический оркестр — Симфоническая академия" была создана в рамках Национального проекта "Культура" согласно указу президента России. Она поможет подготовить резерв для оркестров страны.