Чорипан и кокосовое мороженое. Участников саммита G20 накормят местными блюдами

Меню представит всё разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря.

Меню для лидеров государств — членов "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, информирует Nacion.

По данным издания, администрация аргентинского лидера поставила цель ознакомить делегации всех стран с национальной кухней на проводимых в стране в течение года встречах в рамках саммита G20.

— Правительство (Аргентины) предложило меню, которое представит всё разнообразие местной гастрономии во время двух обедов в ходе пленарных заседаний 30 ноября и 1 декабря, — отмечает газета.

Так, в пятницу главам государств на закуску подадут аргентинский сэндвич чорипан с сосиской. Основным блюдом будет стейк рибай с томатным соусом и картофелем. На десерт лидеры стран попробуют флан с дульсе де лече (аналог вареной сгущёнки) и кокосовое мороженое.

На следующий день гости отведают на обед эмпанадас (жареные пирожки) с мясом, тушённого с фасолью и томатами ягнёнка, а также фисташковое мороженое и шоколадный пирог с грушами. Обеды будут также сопровождаться местным вином.

Организаторы присмотрели также замену блюдам для лидеров, которые по каким-то соображениям не едят некоторые ингредиенты.

По окончании саммита все главы стран получат в подарок дульсе де лече, сообщает газета.