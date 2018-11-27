"Многогранный талант". Путин поздравил актёра Машкова с 55-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил актёра Владимира Машкова с 55-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Президент добавил, что "самобытный, многогранный талант, искренняя увлечённость любимым делом" помогли актёру состояться в различных творческих профессиях.
Путин также отметил преданность Машкова родной "мхатовской школе" и своему учителю — Олегу Табакову, добавив, как высока для него честь и ответственность возглавлять театр.
Он также пожелал актёру здоровья, вдохновения, интересных идей и замыслов.
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