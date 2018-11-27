В Словакии умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер, выступавший за хоккейную команду "Прешов". Причины смерти на данный момент неизвестны.

— Я слышал, что он потерял сознание дома, его сумели откачать, но Кристиан скончался уже в больнице, — рассказал тренер "Прешова" Славомир Шлеб изданию Sport.sk.

По предварительной информации, причиной смерти могли послужить проблемы игрока с сердцем. Тренер Лунтера также предположил, что его смерть, вероятно, как-то связана с тем, что он раньше занимался боевыми искусствами.