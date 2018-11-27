Глава СБУ признал, что на борту задержанных кораблей ВМС Украины были разведчики

Глава СБУ Василий Грицак признал, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе из-за нарушения российской границы, были сотрудники военной контрразведки.
— Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, — приводит слова Грицака его пресс-служба.
Ранее сообщалось о том, что три украинских корабля незаконно пересекли границу с РФ. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили лёгкие ранения. Между тем Москва обвинила Киев в провокации.
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