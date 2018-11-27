Глава СБУ признал, что на борту задержанных кораблей ВМС Украины были разведчики

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Глава СБУ признал, что на борту задержанных кораблей ВМС Украины были разведчики

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Фото: © РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Два сотрудника военной контрразведки выполняли служебные задачи, утверждает Грицак.

Глава СБУ Василий Грицак признал, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе из-за нарушения российской границы, были сотрудники военной контрразведки.

— Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, — приводит слова Грицака его пресс-служба.

Ранее сообщалось о том, что три украинских корабля незаконно пересекли границу с РФ. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили лёгкие ранения. Между тем Москва обвинила Киев в провокации.

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