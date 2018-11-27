Сценарист "Симпсонов" рассказал о судьбе отношений Гомера и Мардж

В главной семейной паре культового мультсериала никогда не будет измен и драк, заявил Майк Рейсс.

Сценарист мультипликационного сериала "Симпсоны" Майк Рейсс в беседе с РИА "Новости" рассказал о наличии запретных тем в шоу и о том, почему сериал даже спустя 30 лет после своего начала остаётся популярным. Он также раскрыл, чего никогда не произойдёт между главными героями — Гомером и Мардж.

— Мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, например, Гомер ударил Мардж, — рассказал он.

Майк Рейсс также рассказал, что табу для сценаристов также являются шутки на тему стрельбы в школах и колледжах, поскольку это достаточно острый вопрос для США.

По мнению Рейсса, зритель может включить абсолютно любой эпизод сериала и не понять, в каком году он вышел. Успех "Симпсонов", которые выходят на экраны с 1989 года, он объяснил любовью зрителей к семейным шоу.