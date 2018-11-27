General Motors массово уволит сотрудников и закроет ряд заводов в США

Компания собирается трансформироваться из автогиганта в предприятие с нулевыми показателями аварий, выхлопов и загрязнения окружающей среды.

Американский автоконцерн General Motors планирует массовые увольнения своих сотрудников и закрытие заводов в США. Об этом говорится в сообщении компании.

— Действия, которые мы сегодня предпринимаем, призваны стать продолжением нашего преобразования в высокодинамичное, безотказное и доходное предприятие, предоставляя при этом нужную гибкость для инвестирования в будущее, — отметила глава GM Мэри Барра.

Компания поставила себе цель увеличить приток свободных средств на $6 млрд при помощи таких мер. Кроме того, концерн собирается трансформироваться в предприятие с нулевыми показателями аварий, выхлопов и загрязнения окружающей среды.

По плану накладные расходы GM должны сократиться на $4,5 млрд, а показатели годовых издержек — на сумму около $1,5 млрд. При этом автогигант в ближайшие два года увеличит доходы на разработку электрокаров и автономных средств передвижения.

В следующем году заводы будут закрыты в Детройте, штате Огайо, и в канадском городе Ошава. При этом за пределами Северной Америки существует риск закрытия ещё двух заводов.

Автоконцерн уже приступил к сокращению количества сотрудников с трудовыми договорами на 15%. Также планируется на четверть уменьшить число руководителей разного уровня и звеньев. Кроме этого, возможно прекращение производства для США сразу шести непопулярных моделей, таких как Chevrolet Volt, Chevrolet Impala, Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 и XTS, а также Buick LaCrosse.

Президент США Дональд Трамп считает, что General Motors лучше закрыть свои заводы за пределами Соединённых Штатов, в частности речь шла о Китае.