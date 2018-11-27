Кудрин считает, что российская экономика "попала в серьёзную застойную яму"

Он отметил, что даже прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером, не останавливает дальнейшее замедление темпов роста.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в рамках форума Финансового университета заявил, что российская экономика находится в застое, аналогичном тому, какой был сразу после Второй мировой войны.

— Мы, в общем, последние десять лет живём с темпами роста [экономики] 1%. После Второй мировой у нас такого долгого периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом — 1%, нет. Мы, в общем, попали в серьёзную застойную яму, — приводит ТАСС слова Кудрина.

По мнению главы Счётной палаты, экономика Российской Федерации должна расти темпами не ниже среднемировых. В этом году экономика РФ, считает Кудрин, вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза. При этом за 2018 год цена на нефть выросла вдвое.

— То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее замедление темпов роста. И понятно, что нужны иные драйверы, — резюмировал Кудрин.