Патрушев о провокации Украины: Действия Киева стали постоянным источником угроз

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что действия Киева стали постоянным источником угроз. Так он прокомментировал провокацию ВМС Украины в Керченском проливе.

— Одним словом, действия Киева стали постоянным источником угроз, а воскресный инцидент на море — ещё одной строчкой в списке преступлений киевских властей, — сказал он изданию "Аргументы и факты".

Ранее сообщалось о том, что три украинских корабля незаконно пересекли границу с РФ. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили лёгкие ранения. Между тем Москва обвинила Киев в провокации.