В Москве установят более 500 новогодних елей

Самое высокое дерево высотой 20 метров уже установлено на Манежной площади и украшено в стиле ретрофутуризм.

Более 500 новогодних ёлок появятся на 74 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартует 14 декабря в Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— В этом году на площадках появится более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже установили на Манежной площади. Его украсили в стиле ретрофутуризм ёлочными игрушками в форме дирижаблей, самолётов, воздушных шаров и необычных механизмов, — говорится в сообщении.

Главные площадки фестиваля будут расположены в центре города: на Красной, Манежной, Тверской площадях, на площади Революции, улицах Кузнецкий Мост, Рождественка, Новый Арбат и других. Деревья будут украшены по мотивам сюжетов известных сказок. Так, праздничная ёлка на Ореховом бульваре на юге Москвы будет украшена персонажами из сказки про Щелкунчика и Мышиного короля, а в Новопушкинском сквере ель украсят игрушками с отсылками к "Снежной королеве".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдёт с 14 декабря по 13 января. Площадка на Красной площади откроется 30 ноября. Помимо праздничных ёлок гости фестиваля смогут посетить механический театр, принять участие в лазерных боях, покататься на ледяных горках и даже поиграть в кёрлинг.