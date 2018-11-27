Хоть розовую. Шкуматов оценил идею изменить цвет дорожной разметки

Координатор движения "Общество синих ведёрок" поясняет: главное, что в некоторых регионах она наконец появится.

Замена цвета дорожной разметки не ухудшит ныне существующую ситуацию. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов.

— Хуже не будет точно. Потому что во многих регионах проблема не в цвете разметки, а в её полном отсутствии. Нет разметки вообще. То есть если нанесут жёлтую, красную, серо-буро-малиновую, но разметку, от этого будет только лучше, — заявил Шкуматов.

Он также обратил внимание, что во многих уголках страны разметка достойна занесения в Красную книгу.

— Поэтому, если Минтранс под это дело нанесёт-таки разметку, я думаю, что этому будут рады все водители. Даже если они розовую разметку нанесут, это будет уже хорошо, — подытожил Шкуматов.

Ранее Лайф рассказывал, что в России могут изменить цвет дорожной разметки с белой на жёлтую. В Минтрансе отметили, что подобная практика существует в ряде стран Центральной Европы и Скандинавии.