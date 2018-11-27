Lexus въехал в надземный пешеходный переход в Подмосковье

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Lexus въехал в надземный пешеходный переход в Подмосковье

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Фото: © Телеграм-канал Life Shot

По предварительной версии, водитель в момент аварии был трезв, он не справился с управлением.

Автомобиль Lexus врезался в надземный пешеходный переход на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Водитель машины получил травму бедра.

<p>Фото: © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank"><ins>Life Shot</ins></a></p>

— Он [водитель] был трезв, это подтвердил экипаж ДПС, не справился с управлением, скорее всего, скорость была превышена, сильно не пострадал. У него только бедро болит. Самостоятельно передвигается медленно, ну и мы немедленно госпитализировали его, — приводит телеграм-канал Life Shot слова работника скорой помощи.

Авария произошла на 31-м километре шоссе. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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