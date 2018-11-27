Салат не испортишь. "Росконтроль" назвал лучшее нерафинированное масло

В лабораторию были отправлены такие бренды, как "Каждый день", "Золотая семечка", "Россиянка", "Слобода", "Кубаночка" и "Благо".

"Росконтроль" провёл анализ шести брендов одного из самых необходимых в хозяйстве продуктов — нерафинированного подсолнечного масла. Результаты опубликованы на их официальном сайте.

В лабораторию были отправлены образцы масла таких брендов, как "Каждый день", "Золотая семечка", "Россиянка", "Слобода", "Кубаночка" и "Благо". Последние два относятся к высшему сорту, остальные — к первому.

По результатам проверки все бренды признаны безопасными и изготовлены в соответствии с ГОСТом, но у "Кубаночки" выявили недолив на 20 мл, а у "Золотой семечки" — небольшой осадок и опалесценцию, но это не является отклонением от нормы.

— Остальные образцы не получили существенных замечаний от экспертов, они безопасные и качественные, — резюмировали в "Росконтроле".