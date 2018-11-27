Патрушев назвал украинских моряков разменной картой в игре Порошенко

По словам Патрушева, украинские власти готовы идти на любые преступления, чтобы остаться у руля.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал украинских военных моряков разменной картой в политических играх властей, в частности президента Украины Петра Порошенко.

— Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, — сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, украинские власти не в состоянии решить многие насущные проблемы граждан страны, многие из которых уже находятся за чертой бедности, из-за чего Порошенко и его соратники готовы пойти на "любые преступления", чтобы остаться у руля страны.

Ранее Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть совсем немного шансов на то, чтобы остаться у власти после инцидента в Керченском проливе.